Новый цех по производству топливных брикетов запустили в Вологодской области
Новый цех по производству топливных брикетов начал работу на ООО «Харовсклеспром».
Объем инвестиций в новое производство составил 28,7 миллиона рублей. Ежегодно будет выпускаться более девяти тысяч тонн топливных брикетов.
Это инновационное решение поможет снизить вредное воздействие на окружающую среду и позволит решить проблему накопления кородревесных отходов на лесопильных предприятиях.
Перевод угольных котельных на биотопливо снижает выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ, и значительно сокращает загрязнение воздуха.
Поручение о переводе части муниципальных котельных на биотопливо было дано правительством России в начале 2023 года. В число 12 российских регионов-получателей федеральных средств вошла и Вологодская область.
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