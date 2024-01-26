Ростех показал кадры испытаний арктической версии бронетранспортёра БТР-3Ф

Ростех опубликовал видео зимних испытаний версии бронетранспортера БТ-3Ф, адаптированной для Арктики.

Корпус машины утеплен и оснащен независимой системой отопления, поддерживающей плюсовую температуру даже при выключенном двигателе.Также арктический вариант БТ-3Ф получил более широкие гусеницы, снижающие давление на грунт. «Это значительно повышает проходимость по снежной целина», — отметили в Ростехе.

Бронетранспортер предназначен для перевозки мотопехоты и спецназа, он может служить тактическим командным пунктом и медицинской машиной. БТ-3Ф вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, тепловизором и лазерным дальномером.

«Машина способна значительно повысить боевой потенциал подразделений, выполняющих задачи в Арктике», — сообщили в концерне.

видео

https://vk.com/...75925_456240015

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