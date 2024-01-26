В Иркутской области открылся новый цех по производству яиц

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В Зиминском районе открылся новый промышленный птицеводческий цех на базе птицефабрики яичного направления продуктивности СПК «Окинский».

Птицефабрика завершила реализацию инвестиционного проекта по реконструкции птицеводческого цеха промышленного содержания кур-несушек. Благодаря реконструкции и расширению цеха количество птицы в просторном помещении дополнительно увеличится еще на 60 тыс. голов кур-несушек. До реконструкции в птицеводческом цехе содержалось около 32 тыс. птиц.

Объем инвестиций на реконструкцию и модернизацию цеха составил 80 млн рублей. Производственное помещение для содержания и кормления птицы полностью укомплектовано оборудованием отечественного производства.

Новые мощности птицеводческого цеха позволят птицефабрике дополнительно производить 25 млн штук куриного яйца в год. В Иркутской области в год на одну курицу-несушку приходится в среднем 338 штук яиц. Это на 7,3% выше среднего показателя по стране.

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