В Брянске на базе швейной фабрики открылся колледж легкой промышленности

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В Брянске открылся колледж легкой промышленности. Как сообщили в мэрии города, учебное заведение заработало на базе Брянской швейной фабрики, которая существует в городе с 2014 года.

Изначально швейная фабрика базировалась в Доме моды по улице Грибоедова. За 10 лет увеличился и ассортимент выпускаемой продукции, рынок сбыта. Руководством был поднят вопрос о расширении. В итоге было приобретено здание по улице Калинина, 81. Его капитально отремонтировали, возвели пристройку, после сюда переехала часть производств.

© www.bragazeta.ru

В горадминистрации подчеркнули, что идея создания колледжа витала в воздухе давно, так как в регионе наблюдался дефицит кадров в легкой промышленности. Поэтому руководство фабрики приняло решение обучать специалистов своими силами.

«Брянский колледж легкой промышленности, который является структурным подразделением Брянской швейной фабрики, как раз и будет готовить кадры для легкой промышленности. Был проведен ремонт помещения, закуплено программируемое и автоматизированное швейное оборудование. Получена лицензия на ведение образовательной деятельности. Но этот проект мы не могли бы организовать без поддержки правительства Брянской области и Брянской городской администрации, спасибо им большое!», — сообщил директор Брянской швейной фабрики Сергей Халин.

Предприятие освоило производство более 25 моделей форменной одежды в полном цикле.

«В экспериментальном цеху мы разрабатываем новые модели одежды, конструируем, внедряем в производство. Сейчас, например, мы разрабатываем зимние куртки на пуху. Этот госконтракт мы выполняем для военной структуры. Также мы разрабатывали зимние плащи и пальто для авиации», — рассказала закройщик Брянской швейной фабрики Оксана Васина.

Брянский колледж легкой промышленности — одно из немногих учебных заведений в регионе, открытых именно при предприятии. Здесь обучают профессиям закройщика, технолога, портного, специалиста вышивальной машины. Пока курс профобразования в рамках первой лицензии длится три месяца. В ближайшее время здесь планируют получить вторую лицензию для учебного заведения формата среднего специального образования. Тогда срок обучения составит уже от полутора лет.

«Мы набираем абитуриентов, которых бесплатно обучаем три месяца. Иногородним предоставляется общежитие. Пока в колледже три преподавателя и десять студентов. В общей сложности предусмотрено одновременное обучение 20 человек. Набор студентов будет вестись каждый месяц. По итогам обучения сдаются экзамены. После всем гарантируется трудоустройство не только у нас, но и у предприятий-партнеров», — отметила директор Брянского колледжа легкой промышленности Анна Алексеева.

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