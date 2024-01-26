Во Владикавказе открыли ледовую арену «Тагбан» на 500 зрительских мест

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Ледовую арену «Тагбан», рассчитанную на 500 зрителей, открыли во Владикавказе. Строительство реализовали по инициативе группы инвесторов, что является хорошим примером по взаимодействию бизнеса и государства.

Спортивное сооружение площадью более 32 тыс. кв. м было спроектировано и построено специалистами ООО «Формула льда» из Санкт-Петербурга. Комплекс включает в себя два ледовых катка, один из которых спроектирован по канадскому стандарту, второй — малый, на нем можно отрабатывать отдельные элементы. Объект имеет хостел на 60 человек и три спортзала для общей и специальной физподготовки.

Открытие современной спортивной арены во Владикавказе будет способствовать развитию ледовых видов спорта и представительству спортсменов Северной Осетии в командах КХЛ 5-7 лет.

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