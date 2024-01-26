Во Владикавказе открыли ледовую арену «Тагбан» на 500 зрительских мест
Ледовую арену «Тагбан», рассчитанную на 500 зрителей, открыли во Владикавказе. Строительство реализовали по инициативе группы инвесторов, что является хорошим примером по взаимодействию бизнеса и государства.
Спортивное сооружение площадью более 32 тыс. кв. м было спроектировано и построено специалистами ООО «Формула льда» из Санкт-Петербурга. Комплекс включает в себя два ледовых катка, один из которых спроектирован по канадскому стандарту, второй — малый, на нем можно отрабатывать отдельные элементы. Объект имеет хостел на 60 человек и три спортзала для общей и специальной физподготовки.
Открытие современной спортивной арены во Владикавказе будет способствовать развитию ледовых видов спорта и представительству спортсменов Северной Осетии в командах КХЛ 5-7 лет.
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