Во Владикавказе после капремонта открылась обновлённая детская поликлиника

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Во Владикавказе после капитального ремонта открылась детская поликлиника № 3. Работы проведены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это первая масштабная реконструкция учреждения с момента его постройки в 1982 году.

Теперь поликлиника, обслуживающая около 11 тысяч детей и рассчитанная на 500 посещений в смену, предлагает пациентам современные и комфортные условия. В здании полностью обновили инженерные коммуникации, отремонтировали крышу, провели внутреннюю отделку и благоустроили территорию. Особое внимание уделили доступной среде: установили удобные пандусы, поручни и лифтовое оборудование для маломобильных детей, сообщает пресс-служба Минздрава.

В обновлённой поликлинике работают кабинеты участковых педиатров, неотложной помощи, узких специалистов, физиотерапии и массажа, а также лаборатория и рентген-кабинет. Медицинскую помощь юным пациентам оказывают более 150 сотрудников, включая врачей, медсестёр и технический персонал.

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