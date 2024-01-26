Мощности морских портов по итогам 2023 года увеличены на 68,2 млн тонн в рамках проектов КПМИ.

© www.rosmorport.ru

Производственные мощности морских портов России по итогам 2023 года увеличены на 68,2 млн тонн в результате реализации мероприятий федерального проекта «Развитие морских портов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

По состоянию на конец 2023 года мощность всех 63 морских портов России составила более 1,3 млрд тонн.

Приросту мощности морских портов способствовало завершение мероприятий по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области (+10,44 млн тонн) и Камчатском крае (+10,85 млн тонн), нового специализированного порта в бухте Суходол для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий (+4,5 млн тонн), терминала навалочных грузов в морском порту Тамань (+25 млн тонн), универсального торгового терминала Усть-Луга (+8,6 млн тонн), а также увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн угля в год (+8,81 млн тонн).

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru

© www.rosmorport.ru

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