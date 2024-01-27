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Ход строительства комплекса «Херсонес Таврический» в Севастополе

 © vskmo.ru

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«Эксклюзивные дизайнерские решения разработаны Сретенскими архитектурными мастерскими. К примеру, уникальная конструкция потолка музея, сочетание алюминия и краски в отделке стен. Уже скоро здесь появится новая достопримечательность Крыма», — отмечает военстроевец Андрей Евтушенко.

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

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Источник: https://vskmo.ru/2024/01/16/v-mramo...ii-unikalnye-tehnologii-voenstroya/

строительство
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    27.01.2420:09:05

    Приходиться переосмысливать изжившие себя исторические стереотипы.Если украинцы присвоили себя первородство крещения, то адекватным ответом станет культ крещения великого князя Владимира в Крыму. Величественный комплекс Херсонеса призван затмить, развенчать и разоблачить несостоявшиеся амбиции Киева.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~20:12 27.01.24
    #1276434
    • Нет аватара termometrix
      27.01.2420:41:41

      .Если украинцы присвоили себя первородство крещения,

      Они ничего не могут присвоить, потому что такой нации, как «украинцы», никогда не существовало.

      Любой нормальный зарубежный историк Вам скажет, что там произошло крещение Руси или крещение России.

      Язык Киевской и Галицкой Руси — это чистая архаичная форма русского языка и письменности, а не мешанина польского, русского и суржика, называемая украинским языком.

      Это русские княжества, так написано в польских, византийских и западных документах того времени.

      У меня есть книга Тараса Шевченко, изданная в Болгарии в 1930-е годы, и там четко написано, что книга переведена на болгарский язык с русского с малорусским наречием.

      #1276435
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