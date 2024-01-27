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В мраморе Древней Греции: уникальные технологии военстроя

«Эксклюзивные дизайнерские решения разработаны Сретенскими архитектурными мастерскими. К примеру, уникальная конструкция потолка музея, сочетание алюминия и краски в отделке стен. Уже скоро здесь появится новая достопримечательность Крыма», — отмечает военстроевец Андрей Евтушенко.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

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