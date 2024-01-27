В Перми открылся новый корпус школы дизайна «Точка»

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Общая площадь нового корпуса составляет 18,9 тысяч квадратных метров, и предназначена для 1050 учащихся. В здании предусмотрены универсальные трансформируемые кабинеты, помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов, а также кабинет моделирования и прототипирования. Кроме того, в корпусе есть студии проектирования, медиацентр, коворкинг, типография, библиотека и другие образовательные пространства.

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