Современный спортивный комплекс появился в сахалинском селе Чехов

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В новом универсальном спорткомплексе «Мужество» юные и взрослые спортсмены будут заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, боксом и восточными боевыми искусствами, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу министерства строительства Сахалинской области.

— Для нашего села появление крытого спорткомплекса — это невероятное событие! Современно оборудованный спортзал — этого нам, действительно, не хватало. В секциях здесь будут заниматься более 200 наших воспитанников, — рассказала начальник отдела игровых видов спорта спортшколы Чехова Ольга Тен.

В секции тхэквондо сегодня занимаются несколько десятков ребят.

— Раньше мы занимались в небольшом спортзале, где было очень мало места. Приходилось делить детей и проводить несколько тренировок в день по одной теме. Теперь у нас есть просторный зал, способный вместить одновременно всех наших спортсменов, — поделился тренер по тхэквондо Вячеслав Ким.

В Холмском районе это второй спортобъект, после ледового комплекса «Холмск-Арена», оснащенный современным оборудованием для тренировок и проведения соревнований.

Объект появился благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

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