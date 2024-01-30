Импортозамещение продолжается. Какие производства открыли в Москве в 2023 году?

Всего на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в прошлом году было запущено сразу 35 новых производств, что на 30% больше, чем годом ранее. Работа новых производств нацелена на создание продукции, не имеющей отечественных аналогов. Вот несколько интересных примеров:

Индустриальный парк «Руднево» стал базовой площадкой для размещения Федерального центра беспилотных авиационных систем. Уже 7 предприятий объединения занимаются разработкой и производством соответствующей продукции. Среди них — компания «Аэромакс», которая производит авиационные системы вертолетного типа для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.

Недавно компания представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем грузоподъемностью до 300 килограммов и максимальной скоростью до 200 километров в час.

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А компания BFS запустила в «Руднево» производство банкоматов, работающих на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус». Большая часть операций на предприятии автоматизирована. Сваркой занимается робот, также используются 3D-печать и прототипирование пластиковых деталей банкомата. Мощность завода составляет порядка 15 тыс. банкоматов в год, при необходимости возможно двукратное увеличение объемов.

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В начале июля 2023 года компания «Нюкон Энерджи» запустила производство конденсаторов. Они используются в светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. Изделия имеют высокую влагостойкость, вибростойкость, теплоотдачу, повышенное пробивное напряжение.

В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск электронных компонентов для применения в производстве электромобилей, солнечной и ветроэнергетике.

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А в августе в рамках офсетного контракта с Москвой открылось производство абсорбирующего белья медицинского назначения компании «ВИП Камилла».

С момента выхода на полную производственную мощность предприятие изготовило 10 миллионов единиц продукции и уже поставляет его для нужд города. Как следствие, стоимость продукции в рознице уже снизилась в 1,5 раза по сравнению с импортными аналогами.

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На площадке «Алабушево» идет активное формирование одного из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Уже сейчас в нем работают 8 предприятий по выпуску жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Год назад там запустили первую производственную линию по выпуску твердых лекарственных форм «Велфарм-М». В ближайшие годы завод собирается начать производство препаратов для лечения рассеянного склероза, болезней дыхательных путей, кардиологических и других заболеваний — более 300 наименований.

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В августе заработал фармацевтический завод «Р-Опра» по производству препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний. В год он может выпускать до 270 млн упаковок лекарственных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

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А в декабре 2023 года, на площадке «Микрон» запустили линию по корпусированию микросхем для столичной транспортной карты «Тройка».

Теперь это полностью отечественный продукт, а технология может применяться для изготовления любых других документов с вшитыми электронными носителями информации. В этом году начнется выпуск транспортных карточек с чипом нового поколения. Срок их службы увеличится до 10 лет, также они обладают повышенной степенью безопасности.

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Несколько крупных производств открыли и на площадке «Печатники». Компанией «ЛАССАРД» запущено высокотехнологичное производство лазеров и лазерного оборудования. Товарная линейка сегодня включает свыше 200 единиц продукции — за год ассортимент вырос на четыре модели.

А производитель медтехники «ТЗМОИ» смог расширить свое производство и открыл в Печатниках цех металлообработки и роботизированной сварки. Благодаря этому на четверть вырастет выпуск паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. И на треть увеличится количество рабочих мест — примерно до 120. Мощности предприятия позволяют выпускать более 1,5 тыс. единиц высокотехнологичной медицинской техники в год.

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Общее количество производственных площадок в ОЭЗ уже превысило 200, там создано более 16,3 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

В числе главных преимуществ особых экономических зон — налоговые преференции для высокотехнологичных предприятий со статусом резидента. Такие компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%.

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