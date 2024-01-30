Производитель спецодежды открыл в Ивановской области новый швейных цех

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Группа компаний «Бисер» расширяет производство в Кинешме. В начале года в работу запущен новый швейный цех. С его открытием создано 150 рабочих мест, сейчас предприятие набирает сотрудников.

Также на предприятии существенно расширили раскройный и трикотажный участки. В дальнейшем компания планирует закупить и установить автоматизированный раскройный комплекс, сейчас рассчитывают техническую возможность под эти цели.

Как рассказал директор группы компаний «Бисер» Роман Середкин, новый производственный корпус площадью свыше двух тысяч квадратных метров начал работу в начале года. Цех рассчитан на 150 рабочих мест, первых сотрудников уже трудоустроили, сейчас активный поиск работников продолжается. Швейному мастерству готовы обучить любого: с расширением производства на предприятии оборудовали специальный учебный класс. «Обучение длится примерно полгода. Первые три месяца — в классе, в это время они получают стипендию. Затем ученик выводится на поток, начинает шить под присмотром инструктора и уже получает сдельную заработную плату», — отметил Роман Середкин.

Группа компаний «Бисер» основана в 1994 году, специализируется на производстве специальной и форменной одежды. «Компания — лидер в Ивановской области по производству и продаже спецодежды. Также мы входим в топ-20 в России среди производителей спецодежды», — рассказал директор предприятия. Производство в Кинешме компания открыла 10 лет назад. Сейчас работает 250 сотрудников.

В год предприятие производит до 100 тысяч изделий. После запуска нового цеха эти объемы планируют увеличить более чем на 20%. В производстве используют в том числе ивановские ткани.

В настоящее время предприятие работает по заказам и поставляет свою продукцию по всем регионам России (Пермь, Краснодар, Тюмень, Новосибирск, Москва, Ярославль, Якутск и т. д. ). Также «Бисер» осваивает торговые онлайн-площадки.

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