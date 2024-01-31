На Адмиралтейских верфях прошла церемония поднятия военно-морского флага на подлодке «Кронштадт»

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На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония подъема военно-морского флага на первой серийной подводной лодке проекта 677 «Кронштадт».

С подъемом военно-морского флага подводная лодка официально вошла в состав Военно-Морского Флота России. В соответствии с оглашенным на церемонии приказом главнокомандующего ВМФ корабль зачислен в состав соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Подводная лодка «Кронштадт» построена по модернизированному проекту с учетом замечаний, полученных при опытной эксплуатации головного корпуса — ПЛ «Санкт-Петербург». Следующий корабль серии — «Великие Луки» — проходит ходовые испытания. В июне 2022 года Адмиралтейские верфи заложили и строят корпуса очередных подводных лодок проекта: «Вологда» и «Ярославль».

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