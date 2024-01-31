Рост промышленного производства за 2023 год составил 3,5%

Росстат опубликовал данные о промышленном производстве в России в 2023 году.

За год индекс промышленного производства составил 103,5% по сравнению с прошлым годом, в декабре — 102,7%.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие предприятия. Объём производства обрабатывающего сектора народного хозяйства составил 107,5% к прошлому году, в декабре — 105,1%.

Наибольший рост за 2023 год среди обрабатывающих производств показали:

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 32,8% (декабрь — 24,0%),

— производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 27,8% (декабрь — 13,1%),

— производство прочих транспортных средств — 25,5% (декабрь — 3,3%),

— изготовление мебели — 20,7% (декабрь — 27,1%),

— производство электрического оборудования — 19,0% (декабрь — 96,6%),

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 13,6% (декабрь — 21,4%),

— производство кожи и изделий из кожи — 12,3% (декабрь — 6,4%).

В целом промпроизводство пока показывает уверенный рост.

Однако темпы роста третий месяц снижаются. Максимум был достигнут в сентябре — 105,6%. В октябре было 105,3%, в ноябре 104,5%.

Добыча полезных ископаемых в 2023 году снизилась — 98.7% к прошлому году.

https://rosstat...31-01-2024.html

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