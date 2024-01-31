На Дону открыли швейную фабрику полного цикла производства спецодежды для бойцов СВО

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В Шахтах открыли швейную фабрику полного цикла производства спецодежды для нужд участников СВО.

Объем инвестиций составил 200 млн рублей, часть из которых — льготный заём Регионального фонда развития промышленности на приобретение сырья, материалов и комплектующих. Также часть средств на реконструкцию, модернизацию и запуск швейного производства выданы на льготных условиях банком ВТБ.

На предприятии произведены работы по восстановлению производственного комплекса и оснащение современным оборудованием.

Ввод проекта в эксплуатацию позволил создать 400 новых рабочих мест — это технологи, раскройщики, логисты, швеи, конструкторы и административный персонал.

Для привлечения молодежи и выпускников ссузов и вузов на предприятие организован учебно-производственный комбинат, который позволяет приобрести навыки работы на машинах с программным управлением без отрыва от производства. Кроме того, прорабатывается вопрос создания экспериментального производства с привлечением молодых специалистов и участия в социальных проектах.

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