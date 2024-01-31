Группа «ВИС» начала отсыпку технологической площадки для строительства Ленского моста в Якутии

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Группа «ВИС» начала подготовку к старту основного этапа работ по строительству моста через реку Лену в Якутии. В настоящее время в районе села Старая Табага на левом берегу реки выполняется отсыпка песчаного основания технологической площадки № 1 площадью свыше 15 гектаров. Работы ведутся круглосуточно. Из 250 тысяч кубометров песка уже отсыпано 25 тысяч. В работе задействовано около 10 единиц спецтехники, включая грузовикигрузоподъёмностью 40 тонн.

© vis-group.ru

© vis-group.ru

© vis-group.ru

© vis-group.ru

Мостовой переход черезр. Лена в районе г. Якутск

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Мост через р. Лена представляет собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах

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ВЫСОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПИЛОНА 284.5 М

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ДЛИНА ОСНОВНЫХ РУСЛОВЫХ ПРОЛЕТОВ 2 ПО 840 М

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КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ — 2

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ВЫСОТА БОКОВЫХ ПИЛОНОВ — 194.5 М

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