Группа «ВИС» начала отсыпку технологической площадки для строительства Ленского моста в Якутии
Группа «ВИС» начала подготовку к старту основного этапа работ по строительству моста через реку Лену в Якутии. В настоящее время в районе села Старая Табага на левом берегу реки выполняется отсыпка песчаного основания технологической площадки № 1 площадью свыше 15 гектаров. Работы ведутся круглосуточно. Из 250 тысяч кубометров песка уже отсыпано 25 тысяч. В работе задействовано около 10 единиц спецтехники, включая грузовикигрузоподъёмностью 40 тонн.
Мостовой переход черезр. Лена в районе г. Якутск
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
Мост через р. Лена представляет собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах
ВЫСОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПИЛОНА 284.5 М
ДЛИНА ОСНОВНЫХ РУСЛОВЫХ ПРОЛЕТОВ 2 ПО 840 М
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ — 2
ВЫСОТА БОКОВЫХ ПИЛОНОВ — 194.5 М
https://mostlena.ru/
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Evgeniy Ryzhikov
31.01.2416:32:35
31.01.2416:54:28
31.01.2417:35:53
31.01.2417:46:31
31.01.2418:14:22
31.01.2418:09:33