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Дорожное строительство

Группа «ВИС» начала отсыпку технологической площадки для строительства Ленского моста в Якутии

 © vis-group.ru

Группа «ВИС» начала подготовку к старту основного этапа работ по строительству моста через реку Лену в Якутии. В настоящее время в районе села Старая Табага на левом берегу реки выполняется отсыпка песчаного основания технологической площадки № 1 площадью свыше 15 гектаров. Работы ведутся круглосуточно. Из 250 тысяч кубометров песка уже отсыпано 25 тысяч. В работе задействовано около 10 единиц спецтехники, включая грузовикигрузоподъёмностью 40 тонн.

 © vis-group.ru

 © vis-group.ru

 © vis-group.ru

 © vis-group.ru

Мостовой переход черезр. Лена в районе г. Якутск

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Мост через р. Лена представляет собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах

 © mostlena.ru

ВЫСОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПИЛОНА 284.5 М

 © mostlena.ru

ДЛИНА ОСНОВНЫХ РУСЛОВЫХ ПРОЛЕТОВ 2 ПО 840 М

 © mostlena.ru

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ — 2

 © mostlena.ru

ВЫСОТА БОКОВЫХ ПИЛОНОВ — 194.5 М

 © mostlena.ru

https://mostlena.ru/

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Источник: https://vis-group.ru/pressroom/news...itelstva-lenskogo-mosta-v-yakutii-/

ленский мост, Якутия, Якутск, начало строительства, вантовый мост
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    31.01.2416:32:35

    Ну наконец-то. Заждались уже.

    #1276711
  • Нет аватара vlTepes
    31.01.2417:46:31

    Жаль ЖД части не будет

    Недальновидно

    #1276720
  • Нет аватара termometrix
    31.01.2418:09:33

    Ввод Ленского моста повысит транспортную доступность для населения региона почти в четыре раза — с 22,22% до 87,28%. Повышение транспортной доступности региона обеспечит снижение на 4,1 млрд рублей бюджетных затрат на «северный завоз» ежегодно, и в целом даст мультипликативный эффект в развитии смежных отраслей экономики.

    Реализация строительства моста в республике будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Республики Саха (Якутия). Повышение транспортной доступности региона, за счет строительства Ленского моста, позволит обеспечить приток более 200 млрд рублей инвестиций в проекты.

    Увеличится загрузка промышленных предприятий, повысится привлекательность создания новых производств, Ленский мост станет катализатором реализации ряда инвестиционных проектов с созданием не менее 4,5 тыс. рабочих мест.

    Реализация проекта даст толчок к развитию транспортной инфраструктуры и обеспечит возможность создания в Якутске крупного мультимодального транспортного узла. Ленский мост соединит пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока — это более четверти всей территории России — свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.

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