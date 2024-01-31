В России разработали ПО для документооборота на промышленных предприятиях

Компания Bimeister, занимающаяся разработкой и инжинирингом инновационных цифровых решений для промышленности, разработала систему электронного технического документооборота на базе нового стека технологий. Это позволит в дальнейшем быстрее развивать и улучшать продукт.

Как отмечают в компании, новое ПО станет полноценной заменой зарубежных решений — таких как Opentext. Компании Группы Газпром первыми, внедрили новое решение на предприятиях.

По данным аналитиков, в процессе строительства промышленного объекта требуется подготовка более 2 тысяч документов ежемесячно. ПО Bimeister поможет компаниям Группы Газпром полностью исключить бумажный документооборот, внедрить 3D-моделирование в работу, чтобы точно выполнять измерения и поиск пространственных коллизий на этапе проектирования. Отечественное ПО стало заменой зарубежным системам EDMS (управления документами) — софт сокращает издержки и повышает качество работы на всех этапах жизненного цикла инвестпроектов.

«Сейчас в ходе внедрения ПО Bimeister был создан единый структурированный электронный архив и обеспечен доступ к документации с разных типов устройств для всех участников проекта. Стоит отметить, что несмотря на большой объем данных платформа дает возможность найти нужный файл менее чем за минуту. В перспективе, по мере реализации проекта, планируется проведение тестирования устойчивости системы при работе 5500 пользователей одновременно» — Сергей Кузин, Генеральный директор компании ООО «Бимэйстер».

На данный момент в рамках внедрения ПО Bimeister удалось успешно наладить электронный технический документооборот на этапе проектирования на части предприятий Группы Газпром — в будущем речь идет о более чем 4000 масштабных инвестпроектах и 78 дочерних обществах.

«Мы готовимся к следующему этапу, который позволит системам расширить свои возможности и стать неотъемлемым инструментом в сфере строительства. Мы планируем внедрить штампы, электронные подписи (ЭЦП), автоматическую генерацию накладных и поиск пространственных коллизий в работе с 3D-моделями. Это позволит существенно сократить ручные работы и минимизировать ошибки в процессе строительства», — Александр Бухвалов, руководитель программы проектов «Газпром ЦПС».

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