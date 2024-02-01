«Полиметалл» за год увеличил производство золота на 10%
Вторая по добыче золота компания в России АО «Полиметалл» сообщила об увеличении производства золота до 31,3 тонны (+10% к 2022 году).
В течение 2023 года на рудниках компании были введены в эксплуатацию несколько производственных объектов:
1. «Краснотурьинск-Полиметалл» (Северный Урал) увеличил производство золота на 40% до 3,969 тонн благодаря вводу в эксплуатацию и выходу на проектную мощность золотоизвлекательной фабрики, запущенной в августе, инвестиции составили 7,0 млрд рублей.
2. «Неждановское» месторождение увеличило производство золота на 29% до 4,357 тонн благодаря переработке богатого гравитационного концентрата на участке интенсивного цианирования АГМК-2, запущенного во втором квартале 2023 года.
3. На «Албазино» годовое производство увеличилось на 8% до 7,695 тонны золота благодаря выходу фабрики Кутын на проектную мощность.
4. На «Омолоне» добыча выросла на 7% и достигла 6,372 тонны. Рост добычи руды открытым способом в 2023 году связан с началом работ на месторождении Невенрекан.
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