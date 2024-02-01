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Добыча и разведка полезных ископаемых

«Полиметалл» за год увеличил производство золота на 10%

 © gold.1prime.ru

Вторая по добыче золота компания в России АО «Полиметалл» сообщила об увеличении производства золота до 31,3 тонны (+10% к 2022 году).

В течение 2023 года на рудниках компании были введены в эксплуатацию несколько производственных объектов:

1. «Краснотурьинск-Полиметалл» (Северный Урал) увеличил производство золота на 40% до 3,969 тонн благодаря вводу в эксплуатацию и выходу на проектную мощность золотоизвлекательной фабрики, запущенной в августе, инвестиции составили 7,0 млрд рублей.

2. «Неждановское» месторождение увеличило производство золота на 29% до 4,357 тонн благодаря переработке богатого гравитационного концентрата на участке интенсивного цианирования АГМК-2, запущенного во втором квартале 2023 года.

3. На «Албазино» годовое производство увеличилось на 8% до 7,695 тонны золота благодаря выходу фабрики Кутын на проектную мощность.

4. На «Омолоне» добыча выросла на 7% и достигла 6,372 тонны. Рост добычи руды открытым способом в 2023 году связан с началом работ на месторождении Невенрекан.

 © lineartworks.ru

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Источник: https://gold.1prime.ru/news/20240131/526312.html

золото, АО "Полиметалл" статистика
  • Нет аватара Русич
    02.02.2407:20:50

    И при этом:

    29 января 2024

    Оманская компания Maaden International Investment LLC приобрела значительную долю в Polymetal International plc у ICT Holding.

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    #1276831
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      02.02.2408:15:43

      С «Полиметаллом» происходят мало понятные для постороннего человека вещи. Именно с скажем так «финансовой частью» холдинга.

      Ноги растут из западных санкций. «Полиметалл» международная компания, сильно встроенная в «международное разделение труда».

      То сообщают, что компания продаёт все активы в России и уходит … куда-то, то ещё чего.

      Но меня больше интересует производственная деятельность компании в России. А она активно развивается.

      Назло агрессору    

      Информация по движению золота в стране официально не публикуется. Но отрывочные сообщения интересны.

      Например,

      — «Павлик» в Магаданской области тоже резко увеличил добычу золота. А это третий игрок на рынке после «Полюса» и «Полиметалла»,

      — «Селигдар» наращивает добычу золота и олова, тоже крупный производитель,

      — граждане России за прошлый год купили 95 тонн золота.

      Отредактировано: Сергей Котенко~08:21 02.02.24
      #1276834
      • Нет аватара nabludatel71
        02.02.2413:59:07

        Информация по движению золота в стране официально не публикуется.

        Не совсем так. Минфин прекратил весной 2022 г. публикацию ежемесячных справок о добыче золота и серебра, но Росстат по-прежнему публикует индексы их выпуска: производство в 2023 г. -2,5% к 2022 г. (полагаю, это аффинаж; золото, вывозимое в концентратах, здесь не учитывается). Ну и у отраслевиков порой проскакивают показатели.

        Отредактировано: nabludatel71~14:01 02.02.24
        #1276858
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          02.02.2414:33:52

          у и у отраслевиков порой проскакивают показатели.

          Эх, в том-то и дело, что «проскакивает». По добыче непонятно сколько, в плюсе или минусе.

          #1276862
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