Полиметалл открыл на Урале комплекс «МинералЛаб»
В Свердловской области состоялось открытие уникального лабораторного комплекса «МинералЛаб». Инвестиции в проект составили более 1,5 млрд рублей. Его специализацией станут геологические пробы поискового этапа, что даст мощный толчок геологоразведке как на Урале, так и в других регионах.
Комплекс расположен в индустриальном парке «Богословский» в г. Краснотурьинск. Он рассчитан на обработку 200 тысяч геологических проб в год, и его специалисты смогут количественно определять порядка 30 химических элементов. На анализ сюда будут поступать пробы с участков геологоразведки уральского, красноярского, якутского и магаданского филиалов «Полиметалла».
«МинералЛаб» использует около 100 единиц основного оборудования. Сразу три линии пробоподготовки на первом этаже позволяют одновременно обрабатывать различные типы проб — от сушки и автоматического измельчения до пробирного анализа в тигельных печах при температуре свыше 1000 градусов. Второй этаж оборудован для проведения физико-химических анализов.
«Новый лабораторный комплекс важен как для развития всей отечественной геологоразведки, так и для наращивания промышленного потенциала и укрепления экономики Свердловской области. Созданные 150 новых рабочих мест обеспечены достойной заработной платой. Лаборатория на 100 единиц современного оборудования построена всего за год: „Полиметалл“ в очередной раз продемонстрировал, что умеет реализовывать амбициозные проекты в кратчайшие сроки и качественно», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Полиметалл» активно развивается на Урале и в сопредельных регионах, и геологоразведка среди основных наших приоритетов. Собственная современная инфраструктура пробоподготовки и анализа обеспечит необходимую точность и оперативность исследований, что очень важно на фоне постоянного роста объемов геологоразведки", — заявил директор Уральского филиала «Полиметалла» Андрей Новиков.
