Новые пассажирские автобусы переданы муниципалитетам ДНР

© vsednr.ru

64 новых автобуса разных классов передаются муниципалитетам Макеевки, Харцызска, Мариуполя, Шахтерска, Дебальцево и Новоазовского района, еще четыре автобуса малого класса поступят ГУП ДНР «Донбасская транспортная компания».

Это часть всей поставки, 161 единицы. Соответственно, шесть муниципальных образований получают эти автобусы, ставят их практически сразу на социально значимые маршруты.

Перед Новым годом в Республику поступила 81 единица подвижного состава по двум федеральным программам Министерства транспорта и Министерства промышленности Российской Федерации. Очередная поставка, 161 единица подвижного состава, осуществляется в рамках третьей федеральной программы — специального казначейского кредита Министерства строительства Российской Федерации.

© vsednr.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.