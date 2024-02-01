Татарстан передал 40 автобусов муниципалитетам

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Сегодня вручили муниципалитетам республики 40 пассажирских автобусов. Церемония прошла на площадке выставочного центра «Казань Экспо».

Благодаря федеральной программе сегодня в Татарстане появилось 40 автобусов, которые вручили районам. До марта появится еще 79 автобусов.

Автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.

t.me/rustamminnikhanov

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