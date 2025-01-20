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d-tatarinov 20 января 2025, 13:59 32 Транспорт, спецтехника и логистика

На маршруты города Копейска (Челябинская область) вышли десять автобусов НЕФАЗ-5299-40-57

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 © t.me

Партию современных низкопольных автобусов большого класса приобрело Копейское муниципальное автопредприятие (МУП КПА). Автотехника НЕФАЗ закуплена в лизинг при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. «Ранее мы участвовали в целевых программах по обновлению автопарка, а в конце 2024 года получили возможность приобрести десять автобусов большого класса за собственные средства. Это значительно усилило наши позиции в перевозках пассажиров, и теперь в нашем автопарке представлено множество автобусов различных классов», — отметил директор МУП КПА Михаил Тимофеев. Автобусы НЕФАЗ уже приступили к работе и перевозят пассажиров по социально значимым маршрутам № 10 и № 2.

К слову, эти автобусы хорошо знакомы жителям Копейска: ровно год назад «КАМАЗ» поставил десять аналогичных газомоторных НЕФАЗов. Техника была закуплена для города в рамках программы специальных казначейских кредитов, запущенной в 2023 году.

 © t.me

Рестайлинговый автобус НЕФАЗ-5299-40-57 входит в число наиболее востребованных моделей в регионах России. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 95 человек, есть тридцать мест для сидения. Среди дополнительных опций — кондиционер с режимом обогрева, тахограф, автоинформатор, бегущая строка в салоне, USB розетки, Wi-Fi, система подсчёта пассажиропотока и бесконтактной оплаты проезда.

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Источник: https://t.me/pao_kamaz

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