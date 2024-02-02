Автозавод «Урал» в 2023 году увеличил выпуск автомобилей на 45%

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Автомобильный завод «Урал», расположенный в Миассе Челябинской области, в 2023 году собрал 14,27 тыс. автомобилей, реализовал 14,03 тыс. машин.

В 2022 году на автозаводе было собрано 9,825 тыс. грузовиков, реализовано 9,938 тыс. Таким образом, автозавод в 2023 году увеличил выпуск автомобилей на 45,2%, продажи — на 41,2%, отмечается в сообщении.

В 2021 году было продано 8 700 машин.

В прошлом году на реализацию инвестпроектов, связанных с модернизацией производства и благоустройством, предприятием было направлено более 7 млрд рублей. В частности, начато строительство нового сборочного корпуса мощностью до 5 тыс. автомобилей в год.

Также в прошлом году на предприятии совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и МГТУ им. Баумана была создана линейка транспортных средств «Арктический автобус»; начат проект по созданию нового модельного ряда раздаточных коробок; представлена собственная линейка мостов для тяжелой техники, созданная в рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности (ФРП).

В 2023 году продолжалась работа над проектом «электроплатформа», на базе которой разрабатываются различные модели спецтехники для городского хозяйства, в частности мусоровоз, способный передвигаться как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электротяге.

Предприятие реализует пятилетнюю инвестиционную программу стоимостью более 20 млрд рублей.

Автозавод «Урал» — крупный производитель грузовых автомобилей. Предприятие в 2024 году ставит задачу выпустить не менее 19 тыс. автомобилей.

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