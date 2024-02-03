Открылись новые онкологические центры сразу в трех регионах России

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Центр детской онкологии и гематологии в Уфе объединяет 10 подразделений, коечный фонд составляет 92 койки. Площадь нового детского онкоцентра в Уфе составляет 18 тысяч кв. м. В штате высокопрофессиональный коллектив, прошедший подготовку в передовых онкоцентрах страны.

В здании площадью 17,8 тысячи кв. м разместили отделения онкологии и гематологии — каждое на 30 пациентов, дневной стационар на 10 мест, молекулярно-генетическая лаборатория и отделение, отдел радиологических исследований, а также отделение трансплантации костного мозга и интенсивной терапии.

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Здание достроили в конце 2023 года и оснастили его современным оборудованием. Общая стоимость проекта — 4 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей — средства федерального бюджета. Вместимость центра превышает 90 мест.

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Хирургический корпус онкодиспансера в Томске

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Хирургический корпус онкодиспансера в Томске включает семь операционных и реанимацию, а также поликлинику, отделения УЗИ, функциональной диагностики, рентгенодиагностики, эндоскопии, клинико-лабораторных исследований.

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Новый онкоцентр в Якутске

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Ввод в эксплуатацию онкологического диспансера в Якутске с четырьмя хирургическими отделениями позволяет расширить спектр применяемых высокотехнологичных и малоинвазивных методов диагностики и лечения. В диспансере развёрнуто 180 круглосуточных коек, а также 25 коек дневного стационара.

Онкоцентр может принимать до 50 тысяч пациентов в год, в нём якутяне будут получать самую высокотехнологичную медицинскую помощь. Общая площадь онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений в смену составляет 25 тысяч квадратных метров. В каждой палате тепло и уютно, словом, там созданы все благоприятные условия для пациентов.

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Всего здесь восемь операционных залов, из них два для выполнения малоинвазивных вмешательств пациентам поликлинического отделения и дневного стационара. В год в медучреждении будут выполнять до 4,5 тысячи операций. На базе лабораторных служб онкоцентра внедрены современные методы генной и иммунофенотипической диагностики опухолей как с целью раннего выявления, так и индивидуализации лечения больных со злокачественными новообразованиями.

В центре установлен мощнейший на сегодняшний день магнитно-резонансный томограф.

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Помимо современнейшего диагностического оборудования, в гибридной операционной онкоцентра впервые заработает ангиографическая установка. Ангиограф — современный высокотехнологичный аппарат, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать сосуды и полости сердца, выполнять операции для коррекции аритмий. Преимущество таких операций в их малотравматичности, они производятся без разрезов, через небольшие проколы на коже. В большинстве случаев для их выполнения необходимо только местное обезболивание в месте пункции (прокола) сосуда.

© ulus.media

© ulus.media

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https://ufatime.ru/news/2024/02/02/putin-otkryl-v-ufe-centr-detskoj-onkologii-i-gematologii/

https://news.vtomske.ru/news/202015-hirurgicheskii-korpus-onkodispansera-v-tomske-otkrylsya-s-zaderjkoi-v-2-goda-pokazyvaem-chto-vnutri

http://kremlin.ru/events/president/news/73370

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