В Ханты-Мансийске открылся новый корпус гимназии

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Второй блок гимназии № 1 открылся в Ханты-Мансийске в рамках реализации народной программы — «Карта развития Югры». Общая площадь второго блока гимназии составляет около 19,5 тысячи квадратных метров. Это четырёхэтажное здание, рассчитанное на 600 учащихся. Благодаря вводу нового учебного корпуса в гимназии № 1 теперь могут учиться свыше тысячи человек. Первый и второй корпус гимназии соединены тёплым переходом.

Здесь размещено 20 классов, оснащённых самым современным и необходимым для организации образовательного процесса оборудованием. Имеются отличная химическая лаборатория, мультимедийный класс: ребята-первоклассники прям при нас нарисовали и озвучили свой авторский мультфильм. Наряду с учебными помещениями здесь действуют физкультурно-спортивная зона, столовая, библиотека, медицинский блок.

© admhmansy.ru

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