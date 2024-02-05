Ростех начал серийный выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») освоил серийное производство новейшей системы контроля воздушного пространства (СКВП).

В 2023 году ЦКБА (Центральное конструкторское бюро аппаратостроения) осуществило освоение серийного производства изделия СКВП, что позволило в полном объеме выполнить все заказы на поставку. В ходе эксплуатации РЛС СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны и заказчиками подтверждаются заявленные характеристики изделия по обнаружению и сопровождению беспилотных воздушных судов и малой авиации.

Потребность в РЛС для обнаружения ударных беспилотников существенно возросла. Создание производственных мощностей и полученный за последний год опыт позволяют предлагать покупателям не просто отдельные РЛС, а систему, включающую в себя рабочие места, пункты управления и интеграцию с различными системами защиты от гражданской обороны до ПВО.

Система впервые была презентована в рамках форума «Армия-2022». Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24.

Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 км, средних беспилотников типа «Орлан-10» — не менее 18 км, а малоразмерных дронов — 7 км. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 м/с.

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