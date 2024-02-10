В Хабаровском крае на Амурском ГМК запущена новая станция подготовки кислорода

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На Амурском гидрометаллургическом комбинате компании «Полиметалл» в Амурске Хабаровского края завершены пусконаладочные работы на кислородной станции. Оборудование обеспечит кислородом новый автоклав в рамках инвестиционного проекта по строительству второй очереди предприятия.

Станция будет вырабатывать 16900 м3 газообразного кислорода в час. Именно столько нужно, чтобы в автоклаве под высоким давлением происходил процесс окисления концентратов дважды упорных руд.

На предприятии уже работают две установки коротко цикловой адсорбции, которые производят кислород для действующего производства. Принцип работы новой кислородной станции отличается от оборудования для первого автоклава.

— Две первые станции получают кислород, прогоняя воздух под давлением через молекулярные сита, которые отсеивают молекулы других газов. На новой станции кислород будут получать в ректификационной колонне, где кислород и азот получаются за счет разделения жидкого воздуха. Главные преимущества такого метода — более высокие чистота кислорода и объемы производства, — отметил заместитель начальника кислородного цеха АГМК Константин Морозов.

Проект по поставке в Амурск, сборке и наладке крупногабаритного оборудования занял более 3 лет. Одна из основных составляющих криогенной установки — колонна высотой 36 м и весом 106 тонн вместе с другим оборудованием была доставлена по Амуру на комбинат осенью 2020 года.

— Параллельно со строительством станции мы формировали команду аппаратчиков воздухоразделения. Они проходили теоретическое обучение на предприятии, а сейчас применяют свои знания на практике. Теперь — это специалисты с уникальными компетенциями, — отметил управляющий директор АГМК Вадим Кипоть. — Запуск в работу кислородной станции — это важнейший этап на пути к началу производства на второй автоклавной линии комбината.

Амурский гидрометаллургический комбинат компании «Полиметалл» — первый в России комплекс автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд. Комбинат расположен в Хабаровском крае, В 2023 году на комбинате произведено 13,7 тонн золота (+13% к уровню 2022 года).

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