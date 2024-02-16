Российская космонавтика 2014-2023. Итоги

К концу 2023 года серия безаварийных пусков российских ракет космического назначения выросла до 117 пусков подряд. С 2014 года с российских космодромов было совершено 212 орбитальных запусков, из них 202 успешных, 4 частично неудачных и 6 неудачных (аварийных) запусков. Последний неудачный запуск был совершён 11 октября 2018 года.

Орбитальные запуски проводились с трёх собственных космодромов (Плесецк, Ясный, Восточный) и с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана до 2050 года.

Запуски-1

Запуски-2

Кроме того, запуски российских ракет-носителей семейства «Союз-2» проводились из Гвианского космического центра. ГКЦ или космодром Куру — это европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (на северо-восточном берегу Южной Америки).

Запуски-3

С 2014 года с космодрома Куру был совершён 21 орбитальный запуск и только один из них оказался частично неудачным. Процент неудачных (аварийных) запусков с российских космодромов и с космодрома Куру за 10 лет составил 2,6%.

Космодромы

Всего, с пяти космодромов за 10 лет было совершено 233 орбитальных запуска. Большинство запусков было совершено с Байконура (122), в том числе и 5 из 6 неудачных запусков. Ещё один неудачный запуск был совершён с космодрома Восточный.

Ракеты-носители

Из 233 орбитальных запусков, совёршённых за 10 лет, 27 пришлось на ракеты-носители лёгкого класса («Стрела», «Днепр», «Рокот», «Ангара-А1.2» и «Союз-2.1в»). На ракеты-носители среднего класса пришлось 168 орбитальных запусков («Зенит», «Союз-У», «Союз-ФГ» и семейство «Союз-2»). На ракеты-носители тяжелого класса пришлось 39 орбитальных запусков («Протон-М» и «Ангара-А5»). Из 6 неудачных запусков, по два пришлось на ракета-носители «Протон-М» и «Союз-2» и по одному на «Союз-У» и «Союз-ФГ».

На сегодняшний день ракеты-носители «Союз-У» и «Союз-ФГ» выведены из эксплуатации в 2017 и 2019 годах соответственно, их заменили ракеты-носители семейства «Союз-2». Также больше не эксплуатируются ракеты-носители «Стрела», «Днепр», «Рокот» и «Зенит».

Корабли

С 2014 года было произведено 67 запусков космических кораблей, в том числе 34 запуска транспортных беспилотных грузовыx космических кораблей семейства «Прогресс» (2 неудачных) и 33 запуска транспортных пилотируемых космических кораблей семейства «Союз» (1 неудачный и 1 испытательный). За 10 лет «Роскосмос» доставил на МКС на 33 космических кораблях семейства «Союз» 89 космонавтов и участников экспедиций.

Космические аппараты

С 2014 года с российских космодромов и с космодрома Куру в околоземное космическое пространство выведены 940 космических аппаратов (в том числе 2 модуля российского сегмента МКС). Большинство из выведенных иностранных космических аппаратов составляют британские спутники связи OneWeb. С 2019 по 2022 год было выведено 428 спутников OneWeb.

За десять лет с российских космодромов и с космодрома Куру было совершено 227 безаварийных орбитальных запусков, в том числе 5 испытательных запусков «Ангары» и один испытательный запуск корабля серии «Союз» на ракете-носителе «Союз-2.1а». 64 космических корабля успешно доставили топливо, грузы, а также 89 человек на МКС. В околоземное космическое пространство было выведено 940 космических аппаратов, в том числе 220 в интересах заказчиков из России (причём 89 российских КА были выведены на орбиту за последние 2 года).

Автор: Алексей Поветкин

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