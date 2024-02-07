Автоматизация промышленности. Как искусственный интеллект помогает предприятиям в Москве

Искусственный интеллект (ИИ) помогает существенно упростить рабочие процессы и сократить затраты на производстве.

Например, столичная компания, выпускающая кабельную продукцию, внедрила систему автоматизированного планирования. Благодаря этому на 15% увеличилась производительность и вдвое сократилось время переналадки. ИИ позволяет оптимально распределять ресурсы предприятия и минимизировать регламентирующие потери, быстро создавать планы выпуска продукции и более эффективно контролировать параметры их выполнения.

На этом же предприятии нейросеть используется для быстрой и точной оценки соответствия характеристик кабельно-проводниковой продукции требуемым показателям. ИИ непрерывно измеряет толщину свинцовой оболочки кабеля. С его помощью компании за месяц удается экономить до 13 тонн свинца, или 9-12% от общего объема материала.

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Одна из столичных компаний оптимизировала 8 рабочих процессов благодаря внедрению ИИ. Так, нейросеть позволила автоматизировать процесс найма специалистов. Поиск специалистов сократился до 2-3 дней, тогда как раньше требовались недели и даже месяцы. Кроме того, на предприятии внедрено правило «сначала мозговой штурм с ИИ». Такой подход позволяет увеличить количество идей для решения проблем в менеджменте. Лучшие идеи, сгенерированные ИИ, далее обсуждаются в коллективе.

А на предприятии по выпуску строительных материалов роботизированный комплекс, оснащенный ИИ, выполняет подбор керамической плитки: он различает 62 оттенка, определяет цвет изделия и наличие брака.

В сфере продаж нейросети помогают обрабатывать сложные запросы клиентов и ведут переговоры благодаря умению собирать и анализировать полную информацию о продуктах и возможностях компании.

ИИ также используется для анализа научных статей, помогает решать математические задачи и разрабатывать алгоритмические подходы, позволяя быстрее генерировать исследовательские гипотезы.

Помимо этого, искусственный интеллект применяют в маркетинговых исследованиях, сборе данных и подготовке материалов. Более эффективным благодаря нейросети теперь стало и чтение сложных юридических документов. Она помогает быстро анализировать их, выявлять риски и находить нестандартные условия в договорах, ошибки и несоответствия.

Подобные инструменты можно найти в столичном реестре высокотехнологичных решений «Банк технологий». Это бесплатный сервис, который помогает предприятиям подобрать необходимые ИТ-решения для цифровизации и автоматизации производства.

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