Итоги развития малого и среднего предпринимательства в Москве в 2023 году

Частный бизнес играет важную роль в жизни Москвы. Cотни тысяч малых и средних предприятий предоставляют товары и услуги, создают рабочие места, наполняют бюджет.

Их вклад — порядка 976,7 млрд рублей налогов или почти каждый четвертый рубль, поступивший в 2023 году в городской бюджет. Всего на данный момент в столице работает почти 885 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них 180 тысяч были созданы в прошлом году.

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В 2023 году увеличилось количество юридических лиц в реестре МСП — на 2,3%, до 466 тысяч.

Особенно заметно выросло число индивидуальных предпринимателей. Сразу на 11% - до 418,1 тысячи. Увеличилось и количество наемных сотрудников, работающих у ИП — до 152,1 тысячи человек, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году.

Как и ранее, наиболее массовый сектор ИП — торговля, в ней занято свыше 132,8 тысячи человек, или 31,8% предпринимателей. На втором месте — профессиональная, научная и техническая деятельность — 54,4 тысячи человек, затем — сфера недвижимости — 45,9 тысячи. В пятерку лидеров также вошли транспорт (33,4 тысячи человек) и информация и связь (31,4 тысячи человек, рост отрасли — 6%).

Развиваются и другие отрасли. Например, более чем на 12% выросло количество индивидуальных предпринимателей, занятых в образовании, на 10% - в строительстве и на 7,2% - в гостиничном бизнесе и общепите.

Такой рост обусловлен в том числе и благодаря системе поддержки Правительства Москвы. К примеру, Москва — единственный регион, в котором действует программа льготного факторинга для малых и средних предприятий. И Москва стала одним из первых регионов, где в 2020 году была запущена региональная программа льготного кредитования.

Также растет популярность такой меры поддержки как поручительство. За последние 4 года количество договоров поручительства выросло более чем в 5 раз. Причем треть поручительств выданы компаниям приоритетных отраслей — научные исследования и разработки, производство, организации, ведущие деятельность в области здравоохранения, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели.

В целом каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, и в 2023 году таких было более 14 тыс.

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