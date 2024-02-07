© img.geliophoto.com

«50 лет Победы» — один из крупнейших российских ледоколов. Его строительство началось ещё в Советском союзе на верфи «Балтийский завод», но в 1990-е судно чуть не утилизировали из-за отсутствия средств. Строительство продолжили в 2003 году, после того, как на достройку атомохода выделили бюджетные средства. В 2007 «50 лет Победы» пришёл в постоянный порт приписки Мурманск, где расположена на база «Атомфлота».

"50 лет Победы" претерпел больше всего изменений в сравнении с последними советскими ледоколами серии «Арктика». Он ломает лёд толщиной до трёх метров. Такую проходимость даёт уникальная форма носа ледокола, похожая на ложку. Он состоит из биметалла, который защищает корпус от льда. Длина судна — 159 метров, что в 1,5 раза больше футбольного поля. На судне установлены два атомных реактора, энергии которых хватит на освещение всего Мурманска.

Ледокол предназначен для проводки судов в Арктике и может совершать рейсы в любые районы Северного Ледовитого океана. Чаще всего судно работает в районах Карского моря и Обской губы. Летом на ледоколе «50 лет Победы» организуют круизы на Северный полюс для туристов.

1. Ледокол заложен 4 октября 1989 года под именем «Урал», впервые его спустили на воду четыре года спустя. Однако дальнейшее строительство было приостановлено из-за отсутствия средств. Только в 2003 году строительство ледокола возобновили, и в 2007 «50 лет Победы» пришёл в постоянный порт приписки Мурманск.

© img.geliophoto.com

2. Длина судна составляет 159 метров, а ширина — 30 метров. На борту ледокола установлены два ядерных реактора и две турбинные установки — этой мощности хватит на освещение Мурманска.

© img.geliophoto.com

3.

© img.geliophoto.com

4. Ходовой мостик.

© img.geliophoto.com

5. Чтобы правильно построить маршрут, нужна информация о льдах на пути. «С берега» присылают спутниковые снимки района, в котором предстоит работать. Но такие снимки дают только общее представление о ледовом покрове — слишком мала детализация. С ними можно выбрать маршрут стратегически. При движении ледокола команда опирается на радиолокационную станцию. На экране радара можно увидеть очертания и параметры ледяного покрова и вовремя скорректировать курс. Единственный недостаток — радар показывает обстановку только на расстоянии 6 морских миль (11 километров).

© img.geliophoto.com

6. Машинный телеграф задаёт передний или задний ход ледокола, от самого малого до полного хода. Обороты двигателей контролируются по указателям. Перевод винтов из «полный вперёд» до «полный назад» занимает 11 секунд.

© img.geliophoto.com

7. Пост рулевого матроса находится прямо по центру ледокола, с практически полным обзором носовой части судна.

© img.geliophoto.com

8. Капитан ледокола Дмитрий Лобусов. Дмитрий более 40 лет работает на атомных ледоколах и с 2008 года является капитаном «50 лет Победы».

© img.geliophoto.com

9.

© img.geliophoto.com

10. Ледокол может проламывать лёд толщиной до 3 метров.

© img.geliophoto.com

11. Машинное отделение ледокола. На судне установлены два атомных реактора, общая мощность силовой установки — 75 000 лошадиных сил. Во время рейса всегда работают оба реактора, примерно на 40% мощности каждый. Ледокол заправляют Ураном-235, полного запаса хватает от 4 до 6 лет, после чего судно перезаряжается в Мурманске.

© img.geliophoto.com

12. Летом «50 лет Победы» совершает арктические круизы для туристов, этим занимается компания Poseidon Expeditions. Самое доступное размещение обойдётся более чем в 2,5 миллиона рублей на человека. Это объясняется высокой стоимостью фрахта и большими затратами на команду, питание, логистику и многое другое.

© img.geliophoto.com

13. Корпус ледокола укреплён биметаллическим поясом. Такое решение не применялось нигде до проектирования новых ледоколов типа «Лидер», которые сейчас строятся на верфи.

© img.geliophoto.com

14. Ледокол на Северном Полюсе. По традиции судно даёт долгий гудок — достигнута «вершина мира».

© img.geliophoto.com

15.

© img.geliophoto.com

16. Самое короткое кругосветное путешествие — вокруг указателя «NorthPole. 90».

© img.geliophoto.com

17. Ледокол стоит на полюсе около суток. Всё это время сотрудники национального парка «Русская Арктика» охраняют участников экспедиции от белых медведей.

© img.geliophoto.com

18. Толщина стали в местах, где корпус ломает лёд — примерно 5 сантиметров.

© img.geliophoto.com

19. Экипаж ледокола состоит из 106 человек, летом во время круиза «50 лет Победы» может перевезти 128 туристов.

© img.geliophoto.com

20. Ледокол движется к бухте Тихая у острова Гукера, одного из многих в составе Земли Франца Иосифа. Здесь находится бывшая полярная станция, которая действовала с 1929 по 1960 годы. В 2012 году станцию восстановили, она стала частью национального парка «Русская Арктика». Летом здесь работает самое северное в мире почтовое отделение.

© img.geliophoto.com

21. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг Евразии, там растут самые непривередливые полярные растения, мхи и лишайники. Постоянного населения на островах нет, в основном это учёные на исследовательских станциях, метеорологи и пограничники.

© img.geliophoto.com

22. Ледокол проплывает у мыса Флигели. Это самая северная точка России и ближайшая островная точка к полюсу. Расстояние от неё до Северного полюса — 911 километров.

© img.geliophoto.com

23.

© img.geliophoto.com

24. По чистой воде атомоход «50 лет Победы» идет со скоростью до 21 узла (38 км/ч), но льды замедляют движение. Покров толщиной 2,8 м ледокол проходит на скорости до 3 узлов (5-6 км/ч). В 2014 году именно этот ледоход доставил во время полярной ночи Олимпийский огонь на «вершину мира», а в 2017 году поставил рекорд — добрался от Мурманска до Северного полюса за 79 часов. Средняя скорость такого рейса получается около 16 узлов (30 км/ч).

© img.geliophoto.com

25. Когда экипаж швартует ледокол к дрейфующей льдине, она нередко двигает судно за собой. С каждым годом найти подходящую льдину становится сложнее — летом температура в районе полюса поднимается до +5 °C, а ветер и течения разбивают ледяные поля на отдельные льдины.

© img.geliophoto.com

26. В 2017 году ледокол поставил рекорд — он добрался от Мурманска до Северного полюса за 79 часов. Туристы прибывают на «вершину мира» только на пятый день круиза.

© img.geliophoto.com

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.