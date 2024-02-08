Завершился первый этап работ по электроснабжению Восточного полигона железных дорог

На фото одноцепная ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут © irkobl.ru

В Иркутской области введена в строй и поставлена под напряжение 500-километровая высоковольтная линия «Усть-Кут — Нижнеангарская». Новая ЛЭП обеспечила дополнительную мощность для БАМа и Транссиба, подключены к сетям промышленные предприятия и объекты инфраструктуры — нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан », золоторудное месторождение «Сухой Лог», Ковыктинское газоконденсатное месторождение и многие другие. Запуск новой высоковольтной линии электропередачи — это возможности для развития нефтегазовой, металлургической, лесной промышленности и других сфер, а также Приангарья в целом.

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Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский, Хабаровский края, Иркутская и Кемеровская области. Проделанная работа позволяет значительно увеличить мощности и повысить надёжность электроснабжения населённых пунктов во всех регионах.

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Монтаж проводов и грозотросов в пролёте большого перехода через р. Лена © irkobl.ru

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Работы по строительству и модернизации ряда крупных энергетических объектов разделены на два этапа. На первом, который завершился в конце прошлого года, построено 14 крупных электросетевых объектов. На втором этапе будет введено ещё семь объектов магистральных сетей, 2100 километров высоковольтных линий электропередачи. Все мероприятия второго этапа в электросетевом комплексе будут закончены в текущем году.На втором этапе также помимо строительства электросетевого комплекса ведутся работы по строительству и модернизации девяти тепловых электростанций общей мощностью 4,5 тысячи мегаватт. Стройки идут на территории Республики Саха (Якутия), Иркутской области, в Приморском и Хабаровском краях.

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Мощность подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» — 1 002 МВА, протяжённость ЛЭП — около 465 км. Объект войдёт в состав Пеледуйского энергетического кольца, созданного для повышения надежности электроснабжения четырёх регионов России — Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья. Возведённый на транзите Байкало-Амурской магистрали центр питания 500 кВ позволит существенно сократить интервалы движения поездов и увеличить грузопоток. Для технологического присоединения энергопринимающих устройств РЖД также реконструируют действующие ЛЭП 220 кВ «Кичера — Новый Уоян» и «Ангоя — Новый Уоян».

Подстанция 500 кВ «Усть-Кут» © irkobl.ru

На подстанции 500 кВ «Усть-Кут» в Иркутской области введено в работу новое силовое оборудование российского производства, благодаря чему установленная мощность объекта возросла с 501 МВА до 1002 МВА. Это обеспечило возможность электроснабжения строящихся в регионе промышленных производств, увеличения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, а также повысило надежность Пеледуйского энергокольца.

Реконструкция подстанции 220 кВ «Таксимо» — «звена» Пеледуйского энергокольца © irkobl.ru

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