ИСС Решетнева разработали унифицированную платформу для космических аппаратов массой до 100 кг.

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В ходе реализации проекта по созданию системы передачи данных «Марафон IoT» специалисты АО «РЕШЕТНЁВ» разработали новую унифицированную спутниковую платформу.

Она представляет собой конструкцию из сотовых панелей с набором аппаратуры служебных систем: бортового комплекса управления, систем ориентации и стабилизации, коррекции, терморегулирования, электропитания.

У космического аппарата — одно крыло солнечной батареи. Оно оснащается фотопреобразователями на основе кремния. Также использованы промышленные аккумуляторные батареи и пассивная система терморегулирования на основе экранно-вакуумной теплоизоляции и оптических солнечных отражателей.

Эти технические решения применены в том числе с целью обеспечения серийного производства спутников, увеличения скорости их сборки, а также снижения стоимости изделия.

В дальнейшем на базе разработанной для «Марафона» платформы решетнёвцы смогут создавать и другие спутники микрокласса массой до 100 кг для решения различных целевых задач.

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