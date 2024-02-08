«Гранат Био Тех» совместно с ФРП запустил две линии по выпуску пробирок для взятия крови

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«Гранат Био Тех» продолжает расширять свое производство в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Предприятие запустило вторую и третью линии по изготовлению вакуумных пробирок под брендом Acti-Fine для забора, хранения и перевозки венозной крови.

Инвестиции в расширение завода превысили 300 млн рублей, из которых 168 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Компания, используя средства ФРП, внедрила две современные технологические линии для производства одноразовых вакуумных пробирок. Мощность нового производства составляет до 80 млн шт. в год, таким образом общий годовой объем выпуска продукции вырос до 180 млн шт.

По данным компании, на текущий момент доля импорта вакуумных пробирок в Россию составляет около 69%. С запуском новых линий «Гранат Био Тех» планирует увеличить свою долю рынка с текущих 14% до 20%, тем самым потеснив импорт.

«Компания «Гранат Био Тех» является крупнейшим российским производителем вакуумных систем для взятия крови. Благодаря полному циклу производства, мы гарантируем стабильное качество, соответствующее самым высоким стандартам. Мы продолжаем расти и развиваться, расширяем производство и укрепляем свои позиции на рынке. Наша следующая цель — увеличить долю рынка теперь до 30%", — рассказал генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов.

Технологические линии спроектированы таким образом, что позволяют производить широкий ассортимент продукции — более 800 номенклатурных единиц, в том числе с редкими и специфичными реагентами, быстро внедрять в производство новые виды продукции.

Специалисты компании проводят строгий контроль качества каждого этапа выпуска продукции. В 2021 году производство получило сертификаты международного образца. Также в 2022 году было получено заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

С помощью другого займа ФРП в размере 398 млн рублей в 2021 году «Гранат Био Тех» запустил серийное производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови. Проект также направлен на снижение зависимости от импорта в своем сегменте рынка. Вместе с пробирками и держателями они составляют единую систему для взятия венозной крови.

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