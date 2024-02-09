На СЗ «Окская судоверфь» спустили на воду краболовное судно «Капитан Дудник» проекта ССа 5712P

9 февраля на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) спустили на воду краболовного судна «Капитан Дудник» проекта ССа 5712P.

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Заказчиком строительства выступает ГК «Русский Краб», проект краболова разработали конструкторы «Дамен Инжиниринг».

«Капитан Дудник» — второе судно в серии из трех судов, строящихся на верфи в Нижегородской области. Первое судно «Капитан Манжолин» было спущено на воду 10 ноября 2022 года.

Краболов-процессор предназначен для добычи краба и его переработки в готовую продукцию на судовой фабрике. Суда проекта ССа5712P спроектированы для работы в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Современные краболовы отличают улучшенные мореходные качества, удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.

Судно имеет ледовый класс Ice2, что позволит повысить количество дней на лову и сократить простои по причине сложных метеоусловий, характерных для дальневосточных морей. В числе технических особенностей современного краболовного судна — удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, улучшенные мореходные качества, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.

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