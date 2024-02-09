На СЗ «Окская судоверфь» спустили на воду краболовное судно «Капитан Дудник» проекта ССа 5712P
9 февраля на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) спустили на воду краболовного судна «Капитан Дудник» проекта ССа 5712P.
Заказчиком строительства выступает ГК «Русский Краб», проект краболова разработали конструкторы «Дамен Инжиниринг».
«Капитан Дудник» — второе судно в серии из трех судов, строящихся на верфи в Нижегородской области. Первое судно «Капитан Манжолин» было спущено на воду 10 ноября 2022 года.
Краболов-процессор предназначен для добычи краба и его переработки в готовую продукцию на судовой фабрике. Суда проекта ССа5712P спроектированы для работы в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Современные краболовы отличают улучшенные мореходные качества, удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.
Судно имеет ледовый класс Ice2, что позволит повысить количество дней на лову и сократить простои по причине сложных метеоусловий, характерных для дальневосточных морей. В числе технических особенностей современного краболовного судна — удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, улучшенные мореходные качества, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.