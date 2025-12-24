Завод ОСК «Красное Сормово» (Нижегородская область) и ООО «КАРАПАКС», входящее в состав Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК), подписали двухсторонний акт приема-передачи второго краболова-процессора проекта КСП01 «Кильдин».

Серия из пяти краболовов строится судостроителями завода ОСК «Красное Сормово» по заказу СЗРК в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль». Все 5 судов были заложены на заводе 20 мая 2020 года. «Кильдин» спущен на воду 4 апреля 2025 года на заводе ОСК «Красное Сормово». В декабре второй краболов-процессор успешно прошел ходовые испытания в Балтийском море.

раболовы-процессоры проекта КСП01 — это современные высокотехнологичные суда для добычи камчатского краба в Северной Атлантике и арктических морях на глубине от 20 до 400 метров. Они оснащены линиями для переработки и вакуумной упаковки выловленного краба прямо на борту, обеспечивая заготовку до 60 тонн готовой продукции в сутки в морозильный трюм объемом 1082 куб. метров.

Автономность плавания судна составляет 50 суток. Технология промысла позволяет передавать заготовленную продукцию, не заходя в порт. Благодаря современным технологиям эксплуатация судна возможна при шторме интенсивностью до 5 баллов.