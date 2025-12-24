СЗ «Красное Сормово» сдал второй краболов-процессор проекта КСП01 «Кильдин»
Завод ОСК «Красное Сормово» (Нижегородская область) и ООО «КАРАПАКС», входящее в состав Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК), подписали двухсторонний акт приема-передачи второго краболова-процессора проекта КСП01 «Кильдин».
Серия из пяти краболовов строится судостроителями завода ОСК «Красное Сормово» по заказу СЗРК в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль». Все 5 судов были заложены на заводе 20 мая 2020 года. «Кильдин» спущен на воду 4 апреля 2025 года на заводе ОСК «Красное Сормово». В декабре второй краболов-процессор успешно прошел ходовые испытания в Балтийском море.
раболовы-процессоры проекта КСП01 — это современные высокотехнологичные суда для добычи камчатского краба в Северной Атлантике и арктических морях на глубине от 20 до 400 метров. Они оснащены линиями для переработки и вакуумной упаковки выловленного краба прямо на борту, обеспечивая заготовку до 60 тонн готовой продукции в сутки в морозильный трюм объемом 1082 куб. метров.
Автономность плавания судна составляет 50 суток. Технология промысла позволяет передавать заготовленную продукцию, не заходя в порт. Благодаря современным технологиям эксплуатация судна возможна при шторме интенсивностью до 5 баллов.
|Технические характеристики краболовного судна проекта КСП01:
|Длина максимальная, м
|61.90
|Ширина, м
|15.00
|Высота борта, м
|9.25
|Осадка от ОП, м
|6.50
|Автономность, сут.
|50
|Дальность плавания, миль
|6000
|Класс Российского Морского Регистра Судоходства
|KM Ice3 (hull;machinery) AUT1(REF) BWM(T) PMS TMS Fishing vessel
|Мощность ГД, кВт
|1 х 2720
|Винто-рулевой комплекс
|1 ВРШ + руль с закрылком
|Носовое подруливающее устройство, кВт
|1 x 600
|Кормовое подруливающее устройство, кВт
|1 x 440
|Дизель-генератор, кВт
|1 x 1155
|Валогенератор, кВт
|1700
|Стояночный дизель-генератор, кВт
|1 x 360
|Аварийный дизель-генератор, кВт
|1 x 105
|Экипаж судна и персонал фабрики, чел.
|38
|Скорость, узлы
|11.0
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0