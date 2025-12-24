MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 45
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «Красное Сормово» сдал второй краболов-процессор проекта КСП01 «Кильдин»

© paluba.media

Завод ОСК «Красное Сормово» (Нижегородская область) и ООО «КАРАПАКС», входящее в состав Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК), подписали двухсторонний акт приема-передачи второго краболова-процессора проекта КСП01 «Кильдин».

Серия из пяти краболовов строится судостроителями завода ОСК «Красное Сормово» по заказу СЗРК в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль». Все 5 судов были заложены на заводе 20 мая 2020 года. «Кильдин» спущен на воду 4 апреля 2025 года на заводе ОСК «Красное Сормово». В декабре второй краболов-процессор успешно прошел ходовые испытания в Балтийском море.

раболовы-процессоры проекта КСП01 — это современные высокотехнологичные суда для добычи камчатского краба в Северной Атлантике и арктических морях на глубине от 20 до 400 метров. Они оснащены линиями для переработки и вакуумной упаковки выловленного краба прямо на борту, обеспечивая заготовку до 60 тонн готовой продукции в сутки в морозильный трюм объемом 1082 куб. метров.

Автономность плавания судна составляет 50 суток. Технология промысла позволяет передавать заготовленную продукцию, не заходя в порт. Благодаря современным технологиям эксплуатация судна возможна при шторме интенсивностью до 5 баллов.

Технические характеристики краболовного судна проекта КСП01:
Длина максимальная, м 61.90
Ширина, м 15.00
Высота борта, м 9.25
Осадка от ОП, м 6.50
Автономность, сут. 50
Дальность плавания, миль 6000
Класс Российского Морского Регистра Судоходства KM Ice3 (hull;machinery) AUT1(REF) BWM(T) PMS TMS Fishing vessel
Мощность ГД, кВт 1 х 2720
Винто-рулевой комплекс 1 ВРШ + руль с закрылком
Носовое подруливающее устройство, кВт 1 x 600
Кормовое подруливающее устройство, кВт 1 x 440
Дизель-генератор, кВт 1 x 1155
Валогенератор, кВт 1700
Стояночный дизель-генератор, кВт 1 x 360
Аварийный дизель-генератор, кВт 1 x 105
Экипаж судна и персонал фабрики, чел. 38
Скорость, узлы 11.0

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: paluba.media

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт