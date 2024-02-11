Они работают при -80°С, поднимают грузы до 100 тонн и обладают функцией самомонтажа. Уникальную разработку Челябинского механического завода — грузоподъемные краны — применяют не только на Южном Урале, но и на побережье Антарктиды. Машины использовали при строительстве нового зимовочного комплекса станции «Восток».

В сборочно-монтажном цеху Челябинского механического завода — непрерывный процесс. Каждый день мастера участка Натальи Митруковой начинается с педантичной проверки комплектующих, технической документации и правильности работы дизельно-электрических механизмов. По ее словам, новые краны «Антарктика» требуют особого внимания — они отличаются от других моделей.

«Конечно, новые чертежи, абсолютно новая система доступа на кране, не такая, как на всех других. Больше гидравлики, совершенно по-другому монтируется, система самомонтажа — кран может сам себя собрать/разобрать», — объясняет производственный мастер участка дизельно-электрических кранов Наталья Митракова.

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Специальные модели «Антарктика» завод начал проектировать в 2020-м. Машины собрали за три месяца из отечественных материалов. А уже в октябре 2021-го три гусеничных и два автомобильных крана отправились в Антарктиду строить станцию «Восток».

"Я нахожусь на испытательной площадке грузоподъемных кранов. Испытания механизмов проходят в течение нескольких дней. Благодаря прочности элементов и плавности хода, кран уверенно передвигается с грузом до 100 тонн. Такая масса эквивалентна примерно 66 легковым автомобилям", — говорит корреспондент ГТРК «Южный Урал» Анна Шашева.

Работают даже при -80 °С: как собирают краны для Антарктики в Челябинске © cheltv.ru

Краны оснащены электроприводом и интеллектуальной системой управления. Машины молниеносно запускаются в работу, выдерживают экстремальные температуры и даже способны обеспечить электроэнергией небольшой поселок.

«При сборке антарктических кранов были применены специализированные металлы, спецагрегаты для сборки машины, дополнительное утепление кабины оператора, был утеплен и машинный отсек», — рассказывает начальник сборочно-монтажного цеха Челябинского механического завода Дмитрий Соловьев.

Такие краны применяются в строительной и нефтегазовой отраслях. На механическом заводе планируют, что в этом году выпустят до 700 единиц грузоподъемной техники. Возьмутся и за новую модель крана — ей будут под силу грузы до 130 тонн.

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