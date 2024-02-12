За два года в сельскохозяйственный оборот возвращено около 1 млн га сельхозземель

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Россия за два года вернула в сельхозоборот около 1 млн га сельхозземель.

Это сделано в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

«Это самая „молодая“ госпрограмма, она стартовала в 2022 году. На её мероприятия уже выделено 100 млрд рублей. Средства направляются в том числе на проекты по повышению плодородия почв, на проекты по защите их от выбытия, на обновление мелиоративного фонда, на межевание и кадастровые работы», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Земля является базовым производственным ресурсом, «и, конечно, мы обязаны рационально и грамотно его использовать».

Минсельхоз также создаёт единую федеральную карту сельхоззмель, которая появится к концу 2025 года. «По сути, она должна начать предоставлять абсолютно достоверные и актуальные сведения о наших сельхозземлях», — отметили в Министерстве.

Госпрограмма была разработана Минсельхозом по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года её утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За этот срок планируется вести в оборот не менее 13 млн га.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га — пашня.

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