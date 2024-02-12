Группа ПОЛИПЛАСТИК наладила выпуск сварочного оборудования™ПОЛИВЕЛД

Группа ПОЛИПЛАСТИК как производитель комплексных полимерных трубопроводных систем развивает направление сварочного оборудования. В дополнение к существующим моделям аппаратов для муфтовой сварки полиэтиленовых трубопроводов ТРАССА-М компания наладила выпуск аппаратов под торговой маркой ПОЛИВЕЛД для стыковой сварки труб в диапазоне диаметров от 40 до 1600 мм.

Аппарат стыковой сварки ПОЛИВЕЛД © www.polyplastic.ru

Появление новой линейки продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК — ответ на потребности рынка в качественных отечественных аппаратах для сварки полиэтиленовых трубопроводов. Группа ПОЛИПЛАСТИК не просто заполняет нишу, освободившуюся после ухода европейских поставщиков, но и вкладывает в технические требования к моделям аппаратов накопленные практические знания и передовой опыт.

Работа над линейкой ПОЛИВЕЛД проводится специалистами Департамента стратегического развития Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Первые модели созданы на базе технических решений конструкторского бюро завода «Волжанин», чей многолетний опыт производства и обслуживания машин позволяет разрабатывать новые нестандартные решения. Внедрена специальная программа расширенного контроля оборудования, пусконаладки на объекте. Сервисные центры группы готовы к обслуживанию и ремонту аппаратов.

ПОЛИВЕЛД на выставке Aquatherm Moscow 2024 © www.polyplastic.ru

Аппараты ПОЛИВЕЛД предназначены для стыковой сварки труб широкого диапазона диаметров с различной толщиной стенок в полевых условиях строительных площадок.

Линейка сварочного оборудования ПОЛИВЕЛД включает аппараты с ручным управлением, с блоком протоколирования (онлайн-контроль, встроенный и выносной), а также CNC — полностью автоматические сварочные машины. Специально рассчитанное усилие сжатия центратором в аппарате ПОЛИВЕЛД позволяет производить сварку с учетом особенностей соединения толстостенных труб большого диаметра из нестекаемых марок ПЭ.

Доработанные конструктивные решения в центраторе сварочных аппаратов ПОЛИВЕЛД обеспечивают его высокую жесткость без увеличения массы, что повышает удобство и качество работ. Нагревательные элементы сварочных аппаратов обладают большой теплоемкостью и стабильным тепловым полем по поверхности, обеспечивая равномерный разогрев и плавление торцов труб, в том числе при сложных погодных условиях. Редукционные вкладыши обеспечивают широкий охват типоразмеров свариваемых труб на одном сварочном аппарате, что позволяет оптимизировать затраты на используемое оборудование. Сварочные аппараты, оснащенные встроенным протоколирующим устройством, фиксируют основные этапы и операционные параметры сварки, дают возможность фотофиксации и геопозиционирования. Такой комплексный контроль выполняемых сварных соединений обеспечивает повышение качества проведения работ и гарантирует бесперебойную работу трубопровода.

Помимо реализации самих сварочных аппаратов, Группа ПОЛИПЛАСТИК организует техническую поддержку клиентов. В комплекс сервисного сопровождения входят мероприятия: пусконаладка, обучение работе на сварочном оборудовании, горячая линия техподдержки, поддержка строительства совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ).

Налаживание выпуска новой линейки сварочного оборудования усилит стратегию Группы ПОЛИПЛАСТИК по комплексному обеспечению заказчиков всей необходимой продукцией, техническими решениями и набором сервисно-инжиниринговых услуг для эффективной реализации инфраструктурных проектов. Такой системный комплексный подход гарантирует максимальный результат как в плане сроков строительства, так и в качестве создаваемых инженерных коммуникаций.

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