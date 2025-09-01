С момента торжественного открытия в сентябре 2024 года на «Приморском заводе полимерных труб» произошел ряд значимых изменений. На предприятии введено четыре технологические линии по выпуску труб с соэкструзионными слоями диаметром до 1200 мм. За прошедший с начала работы год выпущено более 300 километров трубной продукции для строительства сетей водоснабжения, напорного водоотведения, газораспределения и защиты кабеля.

Сегодня мощности завода позволяют выпускать до 20 000 тонн труб в год. В состав производственного комплекса входят лаборатория для контроля качества сырья и выпускаемой продукции, складские площади вместимостью 1500 тонн. Предприятие работает на сырье российского происхождения, что обеспечивает полную импортонезависимость продукции.

Продолжается развитие производственной инфраструктуры. Установлено дополнительное оборудование, расширен диапазон выпускаемых диаметров продукции, большая часть технологических процессов автоматизирована. Налажен выпуск труб с внутренним огнестойким слоем марки ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС для защиты электрокабеля. Их применение при создании электрических сетей позволит значительно повысить энергоэффективность электросетевого комплекса Приморья. Идет подготовка участка для изготовления сварных полимерных фитингов, начало выпуска которых – важный шаг к локализации производства на территории макрорегиона.

Продукция ПЗПТ востребована на строительстве социально- и экономически значимых объектов коммунальной инфраструктуры по всей территории Дальнего Востока и Арктики. Ежедневно с площадки завода отгружаются тонны полимерных труб. Расположение предприятия на территории Приморского края существенно сокращает сроки строительства за счет минимальных сроков поставок. Инфраструктурные стройки в краткие сроки получают качественную продукцию, развиваются производство и объекты социального назначения, при этом налоги и бюджетные средства остаются в регионе.

В настоящее время Группа ПОЛИПЛАСТИК ведет подготовку к началу строительства второй очереди завода, благодаря чему к 2028 году здесь будет создан крупнейший центр производства импортонезависимой полимерной продукции для ЖКХ, промышленности и транспортной инфраструктуры, который укрепит экономику Приморья.