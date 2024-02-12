Обрабатывающая промышленность России за два санкционных года выросла на 7,8%

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности в России вырос с 63 трлн руб. в 2021 г. до 71 трлн руб. в 2023 г. (по предварительным данным, охват которых в 2022 г. составил 95%). Индекс производства, означающий изменение физического объёма выпуска продукции, за два года составил 107,8%.

Далее рассмотрим динамику по основным отраслям, расположив их по убыванию объёмов выпуска в 2021 г. для лучшего понимания значимости.

Выпуск нефтепродуктов вырос с 12,14 до 13,04 трлн руб. (охват 93%), индекс производства составил 102,1%.

Выпуск металлов вырос с 10,72 до 11,39 трлн руб. (охват 99%), индекс производства составил 102,5%.

Выпуск машин и оборудования вырос с 10,54 до 12,01 трлн руб. (охват 94%). Индексы производства составили:

базовые машины и оборудование — 103,8%,

электротехника — 120,3%,

электроника и оптика — 145,3%,

автотехника — 63,4%,

прочие транспортные средства — 122,9%.

Выпуск пищевых продуктов вырос с 8,54 до 10,4 трлн руб. (охват 96%), индекс производства составил 107,1%. Наибольший рост показало масложировое производство (+22,3%) и переработка овощей и фруктов (+13%), снижение отмечено в рыбопереработке (-1,3%).

Выпуск химической продукции вырос с 5,26 до 5,54 трлн руб. (охват 97%), индекс производства составил 102,1%.

Выпуск металлоизделий вырос с 3,47 до 4,9 трлн руб. (охват 93%), индекс производства составил 144,9%.

Выпуск неметаллической минеральной продукции вырос с 2,1 до 2,68 трлн руб. (охват 91%), индекс производства составил 106,6%.

Выпуск пластмассовых изделий вырос с 1494 до 1719 млрд руб. (охват 95%), индекс производства составил 114,1%.

Выпуск фармацевтической продукции снизился с 1355 до 1207 млрд руб. (охват 101%), индекс производства составил 111,4%.

Ремонт и монтаж машин и оборудования вырос с 1335 до 1564 млрд руб. (охват 95%), индекс производства составил 100,6%.

Выпуск целлюлозно-бумажной продукции вырос с 1303 до 1352 млрд руб. (охват 99%), индекс производства составил 98,4%.

Выпуск продукции деревообработки снизился с 1119 до 860 млрд руб. (охват 92%), индекс производства составил 89,8%

Выпуск напитков вырос с 968 до 1275 млрд руб. (охват 96%), индекс производства составил 108,2%.

Выпуск мебели вырос с 402 до 435 млрд руб. (охват 94%), индекс производства составил 133,6%.

Выпуск текстильных изделий вырос с 333 до 417 млрд руб. (охват 93%), индекс производства составил 96,8%.

Выпуск угольного кокса снизился с 318 до 241 млрд руб. (охват 100%), индекс производства составил 91,8%.

Выпуск резиновых изделий вырос с 316 до 359 млрд руб. (охват 98%), индекс производства составил 89,2%.

Выпуск полиграфической продукции вырос с 312 до 382 млрд руб. (охват 94%), индекс производства составил 116,6%.

Выпуск табачных изделий вырос с 276 до 307 млрд руб. (охват 102%), индекс производства составил 83,6%

Выпуск одежды вырос с 248 до 353 млрд руб. (охват 90%), индекс производства составил 113,6%.

Выпуск ювелирных изделий вырос с 149 до 173 млрд руб. (охват 94%), индекс производства составил 117%.

Выпуск медицинских приборов и инструментов вырос с 84 до 100 млрд руб. (охват 87%), индекс производства составил 107,8%.

Выпуск обуви вырос с 67 до 102 млрд руб. (охват 92%), индекс производства составил 116,1%.

В прочих не упомянутых производствах выпуск вырос с 129 до 172 млрд руб. (охват 91%). Индексы производства составили от 47% (копирование носителей информации) до 210% (агломерация угля).

Объёмы выпуска и индексы производства по отраслям в помесячной и годовой динамике публикуются Росстатом: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

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