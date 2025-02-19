Итоги развития московской промышленности в 2024 году

В 2024 году промышленный сектор Москвы продолжил наращивать выпуск продукции.

Обрабатывающие предприятия показали значительный рост — на 17,8% по сравнению с 2023 годом. А за последние 5 лет производство увеличилось в 2,3 раза.

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Каждое третье предприятие столицы относится к высокотехнологичным. Производители компьютеров, оптики и электроники увеличили в 2024 году выпуск продукции более чем в 2,1 раза по сравнению с результатами 2023-го. При этом, за 5 лет отрасль показала рост более чем в 5,4 раза. В этой отрасли действует порядка 370 компаний.

© www.sobyanin.ru

Хорошую динамику показывают электротехнические предприятия Москвы. В 2024 году они увеличили производство почти на 9%, за 5 лет отмечен рост в 5,7 раза. Сегодня в отрасли занято более 130 предприятий, которые обеспечивают работой около 17 тысяч человек. Компании выпускают электродвигатели, генераторы, трансформаторы, распределительные устройства, контрольно-измерительную аппаратуру, бытовые приборы и многое другое.

Машиностроительный сектор объединяет более 260 московских предприятий и обеспечивает работой более 17 тысячи специалистов. За последние 5 лет компании нарастили выпуск продукции в 7,5 раз. Среди главных прошлогодних достижений отрасли — компании выпустили более 13 тысяч лифтов, что составляет более половины от всех подъемников, произведенных в России в 2024-м.

© www.sobyanin.ru

Развивается и индустрия по выпуску медицинских инструментов и оборудования, объединяющая свыше 300 столичных предприятий. По итогам 2024 года компании увеличили выпуск на 11,5% по сравнению с 2023-м. А за последние 5 лет производство медизделий выросло более чем в 3,4 раза.

© www.sobyanin.ru

Растет и пищевой сектор. За последние 5 лет компании увеличили производство продуктов питания в 1,8 раза. Только в 2024-м на 8,1% увеличился выпуск мясной продукции, более чем в 1,5 раза — рыбной, изготовление молочных продуктов выросло на 6,2%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 4,2%, напитков — на 11%.

© www.sobyanin.ru

В 2024 году значительно увеличился и выпуск одежды — рост составил 22,5%, а по отношению к 2019-му производство выросло более чем в 58 раз. Причем в минувшем году выпуск вязаных и трикотажных изделий вырос на 26,9%, меховых изделий — на 9,3%. Также производство обуви в Москве увеличилось на 9,4%.

© www.sobyanin.ru

Рост промышленности свидетельствует о высокой эффективности мер поддержки — компаниям проще находить площадки под размещение производств, модернизировать производство, привлекать дополнительные инвестиции, находить партнеров внутри страны и выходить на экспортные рынки. Быстрорастущий промышленный сектор Москвы — важнейший фактор обеспечения технологического лидерства страны.

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