73 новых автомобиля передали медорганизациям Иркутской области 12 февраля

12 февраля главврачам медучреждений Иркутской области вручили новые автомобили. Им передали 73 автомобиля: LADA GRANTA и 10 — LADA NIVA. Ключи от машин получили руководители 28 медорганизаций.

На покупку машин было выделено около 68 млн рублей. Деньги направили из областной и федеральной казны.

Машины поступили в Тулун, Тайшет, Братск, Иркутск, Усть-Кут, Нукуты, Железногорск-Илимский и другие населенные пункты.

https://www.irk...e/news/5669743/

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