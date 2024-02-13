Камбарский машиностроительный завод освоил производство станций контроля перекачки жидкостей
В Удмуртии Камбарский машиностроительный завод освоил производство станций контроля перекачки жидкостей для нефтедобывающей отрасли.
Станции могут следить за параметрами жидкости, которую закачивают в нефтяную скважину, когда ее глушат.
Оборудование было разработано по заказу Роснефти и состоит полностью из российских комплектующих. Оно прошло все опытно-промышленные испытания на скважинах.
Завод может производить 30 таких станций в месяц. Они могут быть востребованы среди нефтедобывающих компаний России.
Видео по ссылке
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Великоросс