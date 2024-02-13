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Производство

Камбарский машиностроительный завод освоил производство станций контроля перекачки жидкостей

 © d-kvadrat.ru

В Удмуртии Камбарский машиностроительный завод освоил производство станций контроля перекачки жидкостей для нефтедобывающей отрасли.

Станции могут следить за параметрами жидкости, которую закачивают в нефтяную скважину, когда ее глушат.

Оборудование было разработано по заказу Роснефти и состоит полностью из российских комплектующих. Оно прошло все опытно-промышленные испытания на скважинах.

Завод может производить 30 таких станций в месяц. Они могут быть востребованы среди нефтедобывающих компаний России.

Видео по ссылке

https://t.me/brechalov/4292

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/65090...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Удмуртия
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