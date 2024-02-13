Новый вертолет МИ-8МТВ-1 поступил на вооружение Камчатского авиационного предприятия

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Это уже четвертая машина такого класса закупленная предприятием.

Новый вертолет МИ-8МТВ-1, произведенный на Казанском вертолётном заводе, поступил на вооружение Камчатского авиационного предприятия.

В сравнении с МИ-8Т новый вертолет обладает в два раза большей дальностью полета — одна тысяча километров без дозаправки, это стало возможным благодаря дополнительным топливным бакам. Кроме того, техника имеет увеличенную взлетную массу — 13 тонн, что на тонну больше, чем у модели-предшественника.

«Долетели штатно, без замечаний. У вертолета стоят более мощные двигатели, большие дополнительные топливные баки. Вертолетом очень доволен, для нашего предприятия — это очень ценное приобретение», — рассказал Андрей Быков, командир воздушного судна МИ-8МТВ-1.

Воздушное судно Ми-8МТВ-1 произведено в рамках контракта между АО «Вертолеты России» и АО «ГТЛК». Авансовый платеж за вертолеты в размере 40,4% цены контракта профинансирован за счет средств федерального бюджета, в связи с этим условия лизинга являются льготными и пока не имеют альтернативы на рынке новой авиатехники.

«Сейчас в парке предприятия десять вертолетов: шесть МИ-8Т, и четыре современных МИ-8МТВ-1. Планируем, что ежегодно будем закупать новый вертолет для нужд Камчатского края, график закупок уже утвержден. Воздушные суда будут использоваться на социально-значимых маршрутах края, в санавиации, а также могут быть направлены на спасательные операции и лесные пожары», — сообщил Александр Остапкевич, врио генерального директора Камчатского авиационного предприятия.

Ми-8МТВ-1 — многоцелевой вертолет, созданный на базе вертолета Ми-8Т. Отличается от Ми-8Т мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. Имеет два газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМ, мощность каждого из них 2200 лошадиных сил.

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