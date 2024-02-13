В Кургане началось строительство индустриального парка «Русич»

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Строительство индустриального парка «Русич» на территории бывшего завода колесных тягачей началось в Кургане.

Первые резиденты начнут работать там в 2025 году, будут созданы 300 рабочих мест, инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей.

Территория индустриального парка занимает 8,9 гектара. Здание основного корпуса площадью 25 тыс. кв. м будет полностью перестроено.

Общий объем вложений в реконструкцию и развитие появившегося в Кургане в конце прошлого года индустриального парка составит свыше одного миллиарда рублей. Из них 510 миллионов рублей будут выделены из федерального и регионального бюджетов, остальные средства предоставит инвестор.

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