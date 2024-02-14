В Москве запущено производство высокоскоростных лифтов

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Одно из крупнейших электротехнических предприятий Москвы «МЭЛ» открыло новый производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов в московском районе Гольяново.

Производственные мощности нового цеха позволят ежегодно выпускать до 1 тыс. высокоскоростных лифтов со скоростью 4 м/с.

Ежегодный объём изготавливаемой продукции предприятия вырастит почти в 1,5 раза — с 2,7 тыс. до 4 тыс. единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек.

Инвестор вложил в проект более 1 млрд рублей.

В начале 2024 года компания получила сертификат на серийный выпуск лифтового оборудования [по ГОСТ 33984.1-2016].

По словам генерального директора компании Руслана Родикова, производство полного цикла предприятия включает в себя проектирование изделий, резку металла, изготовление, гибку, сварку и покраску деталей, сборку кабин лифтов, комплектацию готовых подъемников, отправку на хранение, отгрузку на объект и монтаж оборудования.

Создание производства высокоскоростных лифтов заняло меньше года, строительно-монтажные работы были начаты в феврале и завершены в декабре 2023 года. Для реализации этого МаИП город предоставил компании земельный участок площадью 0,7 га в районе Гольяново по адресу: 2-й Иртышский проезд, д. 11.

Согласно данным Росстата по итогам 11 месяцев 2023 года в России выпустили 24,9 тыс. лифтов, из них 12 тыс. — в столице.

Лидер отрасли

Завод «МЭЛ» входит в пятёрку отечественных производителей лифтов. Около 65% выпускаемой продукции предприятия поставляется в Московский регион, остальные 35% - в другие регионы страны. В апреле 2023 года город присвоил заводу статус промышленного комплекса, который дает право на налоговые льготы.

Новое производство компании оснастили современным оборудованием, включая три лазерных станка мощностью шесть киловатт для резки листов металла на детали необходимого размера и формы, дыропробивной станок для пробивки отверстий, штамповки, вырубки, неглубокой вытяжки в листовом, полосном, прокатном или фасонном металле, гравировочный станок для нанесения изображений или изготовления объемных рисунков, принтер с ЧПУ для печати изображений на листах металла. В ближайшее время будут закуплены панелегиб и два гибочных станка.

«Мы первыми в стране запустили серийное производство лифтов со скоростью 2,5 м в секунду и начали выпуск подъемников с улучшенными техническими параметрами для объектов комфорт-класса», — сообщил генеральный директор компании Руслан Родиков.

Всего в Москве работают свыше 260 предприятий машиностроения, которые производят лифты и оборудование, конвейеры, станки, арматуру для трубопроводов, системы вентиляции и другие промышленные установки.

Промышленные предприятия, включая машиностроение, могут воспользоваться городскими мерами поддержки. С марта 2022 года Москва выделяет земельные участки по ставке один рубль в год под строительство или расширение производств. С 2016 года город присваивает статус промышленного комплекса, он присвоен 70 предприятиям, где создано свыше 80 тыс. рабочих мест. Для них действует специальный налоговый режим.

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