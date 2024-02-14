Завершена реконструкция станции Зима в Иркутской области

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На станции Зима Восточно-Сибирской магистрали в Иркутской области завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры, обновление станции было проведено в рамках программы модернизации Восточного полигона. В ходе работ были удлинены 14 путей, общей протяженностью 8 км. Теперь они способны вместить грузовые поезда длиной до 100 вагонов, что дает дополнительные возможности в регулировке движения составов.

Всего в рамках реконструкции было отсыпано более 21 тыс. кубометров земляного полотна, уложено 20 новых стрелочных переводов, смонтировано почти 13 км контактной сети, а также более 186 км новых линий СЦБ и связи. Кроме того, железнодорожники обустроили водопропускные сооружения, построили два технологических здания, благоустроили прилегающую территорию.

Реконструкция завершена в установленные проектом сроки. На время строительства перевозочный процесс не прекращался. Основная цель проведенных работ — освоение дополнительных объемов перевозок грузов, следующих в направлении Дальнего Востока.

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