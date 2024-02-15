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Новые заводы и цеха

В Тамбовской области открыли новое производство труб

14 февраля в Тамбовской области запустили новое автоматизированное производство на предприятии «Металл-Сервис». Теперь в регионе будут производить трубы большого сечения, востребованные в нефтегазовой и перерабатывающей промышленности, а также используемые для водопроводов и машиностроении.

— В данный проект инвестировано уже 2,5 миллиарда рублей. Предприятие создаст 150 рабочих мест в области и увеличит объём выпуска продукции на 120 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить потребности предприятий широкого спектра отраслей. Также стоит отметить оснащение завода системой искусственного интеллекта, что обеспечивает минимизацию потерь и сбоев и гарантирует соответствие продукции высоким стандартам качества и экологической безопасности

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Источник: https://bloknottambov.ru/news/minis...-zapustil-v-tambovskoy-obla-1701333

Тамбовская область, трубы, Металл-Сервис
  • Clausson Clausson
    15.02.2420:44:33

    Серьезный заводик. Молодцы.

    #1277554
  • Нет аватара nabludatel71
    15.02.2421:30:03

    Неожиданно. Казалось бы, Тамбов — и трубы; объём-то приличный.

    Пошёл искать сайт. У них с десяток цехов, почти все — металлообработка, из привозного листа. Трубы они тоже варят, уже 10 лет работает цех полых профилей мощностью 30 тыс. т в месяц, теперь вот добавили ещё круглое сечение.

    #1277559
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