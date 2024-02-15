В Тамбовской области открыли новое производство труб

14 февраля в Тамбовской области запустили новое автоматизированное производство на предприятии «Металл-Сервис». Теперь в регионе будут производить трубы большого сечения, востребованные в нефтегазовой и перерабатывающей промышленности, а также используемые для водопроводов и машиностроении.

— В данный проект инвестировано уже 2,5 миллиарда рублей. Предприятие создаст 150 рабочих мест в области и увеличит объём выпуска продукции на 120 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить потребности предприятий широкого спектра отраслей. Также стоит отметить оснащение завода системой искусственного интеллекта, что обеспечивает минимизацию потерь и сбоев и гарантирует соответствие продукции высоким стандартам качества и экологической безопасности

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