Регионам открыли бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам Москвы

Искусственный интеллект проанализирует любое исследование всего за 15 минут и графически промаркирует выявленные патологии. Точность ИИ на данный момент — 95%.

Теперь врачи из регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов ИИ, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки заболеваний на медицинских изображениях.

6 ИИ-сервисов уже подключены к платформе, созданной Центром диагностики и телемедицины ДЗМ. Доступ открывается 15 февраля.

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